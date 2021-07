Čo učíme naše deti o Rómoch a Rómkach?

Aby sme pomohli minorite Rómov k úspešnej a viditeľnej integrácii v našej krajine, musíme začať konať. Integrácia tohto etnika do majority obyvateľstva by viedla k výraznej pozitívnej zmene v spolunažívaní v krajine. Ako aj doterajšie zistenia nasvedčujú, považujeme za najvhodnejšie zamerať sa na generáciu mladých Rómov a ponúknuť im priestor pre správny rozvoj a vzdelávanie. Pri tomto prístupe je však nutné, aby boli poučení ohľadom správnej výchovy a spolupráce aj samotní rodičia mladých Rómov. Škola alebo iná vzdelávacia či rozvojová inštitúcia nemá dosah až do domovov rodín a do prostredia, v ktorom mladí Rómovia vyrastajú. Je to náročný spôsob, nie však nereálny.