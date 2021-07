Na konci dňa je ľuďom jedno, či pracuješ v sex-biznise alebo využívaš jeho služby

Prostitúcia tu vždy bola, je, aj bude. Jej cenu určuje hlavne dopyt. Možno sa mení forma, pomenovanie, hierarchia alebo vnímanie spoločnosťou, podstata však zostáva rovnaká. Nemusíme súhlasiť, ale rešpektovať.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a Spoločného programu spojených národov pre HIV a AIDS je sex-biznis vždy o dohode medzi dospelými ľuďmi – na jednej strane tými, ktorí dobrovoľne sexuálne služby za odmenu poskytujú, na druhej strane tými, ktorí im za tieto služby platia. My sme sa pozreli na to, ako to vnímajú ľudia rôzneho vierovyznania.

Práca v sex-biznise nám prišla ako kontroverzná, zaujímavá a „zvedavá“ téma, na čom sa asi zhodneme viacerí. Dočítali sme sa, že v minulosti boli na trhu okrem tovaru ponúkané aj sexuálne služby manželiek, dokonca aj dcér. Medzi prostitútkami vládla určitá hierarchia.

Delili sa do troch tried. Jednu triedu tvorili ženy pracujúce v nevestincoch, druhú ženy pracujúce na uliciach. Do najvyššej triedy patrili pekné a vzdelané ženy, ktoré mali klientov z najvyšších spoločenských vrstiev. Keďže vtedajšia spoločnosť považovala prostitútky za menejcenné osoby, snažili sa ich „napraviť“. Preto niektoré z nich skončili v nápravných zariadeniach, kde museli preukázať ľútosť nad svojimi skutkami modlením sa 4x denne a zároveň účasťou na 2 bohoslužbách. Dnes sa už takéto zariadenia neobjavujú a pojem prostitúcia sme nahradili menej dehonestujúcim názvom, ktorý sa využíva čoraz častejšie – sex-biznis. Rozdiel medzi prostitúciou a sex-biznisom je v tom, že prostitúcia je nedobrovoľná a práca v sex-biznise je dobrovoľná, poskytovaná výlučne medzi dospelými osobami

Chceli sme získať priame odpovede od členov takejto skupiny. Avšak žiadna z nás neprichádza do kontaktu s príslušníkmi tejto minoritnej skupiny, preto sme sa rozhodli pre dotazník určený majorite. Skúmali sme ako vplýva vierovyznanie a pohlavie na vnímanie minority prostitútok/prostitútov. Aj pre nás bolo prekvapením, že sa do nášho prieskumu zapojilo až 220 respondentov. Výsledky ukázali, že najkritickejšie postoje voči prostitúcii majú kresťania a ženy. Ich nesúhlas s legalizáciou prostitúcie bol najvýraznejší. Ženy si myslia, že snaha legalizovať prostitúciu rastie. Muži sú voči tejto problematike neutrálnejší či indiferentnejší. Bez ohľadu na pohlavie a vierovyznanie, najväčším dôvodom pre existenciu sex-biznisu, je podľa našej vzorky vyšší zárobok aj bezvýchodisková životná situácia. Všeobecne sa ľudia vyjadrili, že by nemali problém komunikovať s človekom, ktorý ponúka alebo využíva sexuálne služby.

Prostitúcia tu vždy bola, je, aj bude. Jej cenu určuje hlavne dopyt. Možno sa mení forma, pomenovanie, hierarchia alebo vnímanie spoločnosťou, podstata však zostáva rovnaká. Nemusíme súhlasiť, ale rešpektovať.

Tip na záver:

“I am two women: one wants to have all the joy, passion and adventure that life can give me. The other wants to be a slave to routine, to family life, to the things that can be planned and achieved. I'm a housewife and a prostitute, both of us living in the same body and doing battle with each other.”