Prečo sme založili blog Ústavu aplikovanej psychológie FSEV a čo od neho môžete očakávať

V procese vedenia seminárov a prednášok, záverečných prác a diskusií na našom Ústave aplikovanej psychológie (ďalej len „ÚAP“) sme mali tú radosť už viackrát sa stretnúť s kvalitnými prácami, názormi a výstupmi. Naši študenti a študentky si často dajú záležať na kvalitných obsahoch, vyberajú si témy, ktoré ich zaujímajú, alebo k nim majú osobný vzťah. Na ÚAP sa celoročne dejú zaujímavé veci, stretávame sa s inšpiratívnymi osobami a iniciatívnymi mladými ľuďmi. Práve z týchto dôvodov sme chceli zmeniť spôsob nazerania sa na odovzdané zadania, dianie počas semestra, a nenechať toto všetko „zapadnúť prachom“. Chceli by sme, aby nás čítala verejnosť, ale aj naša ústavná či fakultná komunita. Chceli by sme zvýšiť povedomie o tom, čo všetko sa na našom ústave deje, akým témam sa venujeme a aké šikovné osoby máme možnosť stretnúť - či už medzi študentmi a študentkami, doktorandmi a doktorandkami, alebo medzi zamestnancami a zamestnankyňami. Chceli by sme priblížiť, aké to je byť súčasťou najmladšej fakulty najstaršej slovenskej univerzity.

Tento priestor plánujeme využívať hlavne na písanie blogov zo záverečných a seminárnych prác, či tém, ktoré na predmetoch (napríklad Psychológia minoritných skupín, Evolučná alebo Vývinová psychológia, Sociálne poznávanie, Psychologické aspekty sexuálneho správania) preberáme. Výskumy a odovzdané práce tak neskončia len v našich mail-boxoch, ale zároveň možno obohatíme o nové poznatky aj publikum. Celý obsah budú tvoriť osoby, ktoré na ústave študujú, pracujú, prednášajú. Budete mať možnosť spoznať nielen ich, ale aj prácu, ktorú na ÚAP robia. Budeme hovoriť o aktuálnych výskumoch a možnostiach zapojenia sa, písať o konferenciách, vzdelávaniach a rôznych ústavných aktivitách.

Tematicky sa náš ÚAP venuje všetkým oblastiam aplikovanej psychológie – teda tej, ktorá sa zameriava na riešenie pálčivých problémov, či už na spoločenskej, komunitnej alebo individuálnej úrovni. Patrí sem sociálna, poradenská, klinická a pracovná psychológia, ďalej psychoterapia a psychometrika, personalistika, marketing či manažment. Osoby, ktoré u nás prednášajú sa v rámci poradenskej a individuálnej psychológie venujú témam emócií, súcitu, sebakritickosti, tvárovým výrazom či psychickej záťaži, ale aj detskej úzkosti, pripútaniu a vzťahovej väzby. V rámci pracovnej psychológie sú to oblasti diagnostiky v práci, organizačného správania, rozvoja manažérov, tímov a tiež využívania umelej inteligencie pri hľadaní a nábore uchádzačov o zamestnanie. Sociálnu psychológiu pokrývajú témy znevýhodnených menšín, alternatívneho rodičovstva, intimity a redukcie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám, či rovesníckeho tútorstva na stredných školách a psychológie zdravia.

Veríme, že sa nám podarí naplniť naše vízie a Vaše očakávania.

Doktorandky ÚAP Mgr. Dóra Belán a Mgr. Nikoleta Kuglerová pod vedením doc. Mgr. Miroslava Poppera, PhD.

___________________________________

* Zverejnené blogy môžu vyjadrovať aj osobný názor autorov a autoriek, s ktorými sa nemusíme stotožniť. Samostatné príspevky nevyjadrujú oficiálny názor Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.